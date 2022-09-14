Генерал США закликав починати готуватися до потенційного розпаду РФ

Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес закликав Захід починати готуватися до потенційного сценарію падіння не лише режиму Путіна, але й розпаду РФ загалом, щоб ці події не застали нікого зненацька - так, як колись розпад СРСР, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у його колонці, опублікованій у британському The Telegraph.

"Стає все більш очевидно, що Україна переможе у цій війні, а на Кремль чекає історична криза довіри. Тепер, на мою думку, цілком реально, що викриті слабкості режиму Путіна настільки серйозні, що, можливо, ми зараз є свідками початку кінця - не лише його режиму, а й Російської Федерації загалом" , - пише Ходжес.

Він зазначає, що РФ, де проживає понад 120 різних народів, і так є нестійкою, і її колапс може на перших стадіях бути поступовим, але швидко перерости у стрімкі й некотрольовані події.

На його думку, є вже щонайменш три фактори, які можуть запустити цей процес - по-перше, підрив віри у силу російської армії, що традиційно було однією з підвалин легітимності Кремля, до чого додається диспропорція тягаря війни проти України для етнічних росіян та всіх інших народів РФ.

Ходжес зауважує, що якби ближчим часом чеченці спробували знову поборотися за незалежність, то невідомо, чи мав би Путін військові ресурси для відповіді після того, як кинув стільки сил проти України. Крім того, лідер Кремля напевно розуміє, що якщо б таку потенційну війну чеченці виграли, це може запустити серію нових спроб вирватися з-під контролю Москви по всій території РФ.

Другим фактором Ходжес називає збитки російської економіки внаслідок рішення Путіна напасти на Україну - РФ вже безповоротно втрачає увесь європейський енергетичний ринок, а охочих купувати її товари чи зброю також суттєво поменшало.

"Витримувати таку економічну кризу можна місяцями - у надії, що бізнес одного дня налагодиться - але навіть у Росії "криниця стоїцизму" має свої межі" , - вважає Ходжес.

Третій фактор, пише він, це специфіка населення Росії, що складається з багатьох етнічних груп і розкидане по велетенській території. Відтак, коли позиції метрополії послаблюються, відчуття належності до однієї спільноти теж може швидко послабитися.

"Західні санкції змусять еліти у Москві йти на складні економічні компроміси. Вони неминуче пом’якшуватимуть ситуацію для середнього класу у столиці - тому що ці люди є більш безпосередньою загрозою для посадовців - за рахунок населення інших суб’єктів федерації" , - зазначає Ходжес.

На думку Бена Ходжеса, на Заході дуже важливо вже зараз ставити складні питання, які постануть у разі розпаду РФ - як це може відбуватися у країні, що володіє ядерною зброєю і має мало центрів влади, хто отримає до них доступ, чи розпад Росії неминуче супроводжуватиметься внутрішнім конфліктом, чи це можливо втримати в політичних рамках.