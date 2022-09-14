ОВА: росіяни вдарили двома ракетами по передмістю Запоріжжя

Російські військові увечері 14 вересня завдали двох ракетних ударів по передмістю Запоріжжя, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає".

Він додав, що гучні звуки саме цих прильотів нещодавно чули у Запоріжжі.

Голова ОВА закликав мешканців дотримуємось правил повітряної тривоги, оскільки вони рятують життя.

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