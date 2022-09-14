Депутат: окупанти стягують військову техніку в район Каховської ГЕС

Депутат: окупанти стягують військову техніку в район Каховської ГЕС

Російські окупанти стягують техніку в район тимчасово окупованої Каховської ГЕС у Херсонській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook.

За його даними, окупанти привезли понад 100 одиниць техніки до Каховської ГЕС. Хлань заявив, що росіяни хочуть «щебенем засипати шлюз».

"Інженерне рішення так собі, але нехай звозять - HIMARS напоготові", - підсумував він.
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Раніше керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що сили оборони України встановили вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області.

12 вересня в ОК Південь повідомили, що ЗСУ з початку активних дій звільнили 13 населених пунктів, площа звільнених територій - понад 500 квадратних кілометрів.

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