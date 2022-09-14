Синєгубов: під окупацією залишається 6% Харківської області

Під російською окупацією лишається близько 6% території Харківської області. До початку контрнаступу захисників України було захоплено 32% регіону, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час наради з президентом Володимиром Зеленським, який у середу, 14 вересня, приїхав у нещодавно звільнений Ізюм.

Синєгубов розповів, що на звільнених територіях Харківської області відновлюють пошкоджені росіянами об'єкти інфраструктури, повертають електропостачання, налагоджують зв'язок і роботу лікарень.

"Деокупація триває, тому потрібно підготувати зрозумілий план дій, щоб це було в інших районах, які звільнятимуть" , - сказав Зеленський.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що з 6 вересня (за тиждень) захисники України звільнили 388 населених пунктів і близько 8,5 тисяч кв. км території у Харківській області.

ЗСУ продовжують звільняти від російських окупантів населені пункти на сході та півдні України. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на окремих ділянках області українські захисники вже вийшли до державного кордону.

Увечері 13 вересня президент України сказав, що захисники України звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів території від російських окупантів, на половині тривають стабілізаційні заходи.