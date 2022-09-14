CNN: Байден визначився з кандидатурою нового посла в Росії

Президент Джо Байден планує призначити професійного дипломата Лінн Трейсі наступним послом США в Росії, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.

Лінн Трейсі розмовляє російською мовою і була другим дипломатом у Москві з 2014 по 2017 рік. Вона стане першою жінкою на цій посаді. З 2019 року вона є послом у Вірменії.

Терміни її прибуття та офіційного призначення залежатимуть від того, чи погодиться Росія прийняти її як посол у період величезної напруженості між Вашингтоном та Москвою через війну в Україні.

За словами двох джерел, США вже надали владі РФ Трейсі як кандидата для затвердження.

Офіційні особи США зазначають, що Росія справді хоче підтримувати дипломатичні відносини зі США і може бути зацікавлена в тому, щоб прийняти Трейсі, не відкладаючи процес забезпечення доступу їхнього посла у Вашингтоні.

Призначення Трейсі ознаменує повну зміну керівництва посольства у Москві. Офіційні особи США наполягають, що вони планують швидко створити сильну дипломатичну команду в РФ. Нинішня динаміка війни в Україні не сприяє активній американсько-російській дипломатії. Окрім війни в Україні, питання затриманих у Росії американців, ймовірно, стане ключовим пріоритетом нового посла.