Голова облради: ЗСУ звільнили село Кисельівка Херсонської області

У середу, 14 вересня, Збройні сили України звільнили село Кисельівка на Херсонщині. У результаті між нашими підрозділами та окупованим Херсоном залишився один населений пункт — Чорнобаївка, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

"Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, що розділяє на сьогоднішній день українську армію місто Херсон, це знаменита Чорнобаївка" , — сказав він.

Зазначимо, Чорнобаївка знаходиться за 10 км від Херсона.

Як повідомлялось, за даними розвідки Великобританії, вогневий контроль ЗСУ над переправами через Дніпро не дозволяє військам РФ перекинути достатні резерви на правобережжі Херсонської області.