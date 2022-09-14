Данілов заявив, що втрати окупантів у 9−10 разів вищі за українські

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що втрати російських окупантів у ході українського контрнаступу в 9−10 разів вищі, ніж у ЗСУ, повідомляє Новое время.

"На одного нашого загиблого воїна припадає 9 — 10 росіян, які увірвалися на нашу землю. Це дуже цікавий показник, адже за законами війни, при наступі ви витрачаєте набагато більше, ніж при обороні" , — сказав він у коментарі 24 каналу.

Він додав, що ЗСУ ламають стереотипи у військовій справі та дивують якістю роботи закордонних партнерів.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 53 650 своїх військових, а минулої доби — 350. Найбільших втрат за добу ворог зазнав на Донецькому та Харківському напрямках. Також окупанти втратили понад 13 тис. одиниць техніки.