Біля парламенту Вірменії зібралися сотні людей: вимагають відставки Пашиняна

Напружена ситуація нині склалася біля будівлі парламенту Вірменії, де відбувається спонтанний мітинг, повідомляє Новости-Армения.

Протестувальники намагалися прорватися до будівлі, виламавши ворота, але спроба виявилася неуспішною. Вони скандують: "Нікол - зрадник".

Хвилювання почалися після того, як, виступаючи в середу в ході урядової години в парламенті, прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив про готовність підписати деякі документи, через які його можуть назвати зрадником. Після початку мітингу Пашинян заявив, що "ніякий документ не підписано і не готується до підписання".

У Єревані ввечері в середу спонтанно розпочалися мітинги з вимогою відставки влади. Люди зібралися біля будівель уряду та парламенту. Протестувальники висловлюють свою незгоду з політикою влади, яку учасники акції звинувачують у недотриманні інтересів Вірменії та Арцаха.