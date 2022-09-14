Журналіст показав відео вербування Прiгожиним російських в'язнів

У мережі з’явилося відео, на якому наближений до Владіміра Путіна олігарх Євгєній Прігожин, що також організував так зване ПВК "Вагнер" особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відео у Twitter журналіста Саймона Островського.

На відео, яке також з’явилося у групах найманців, чоловік схожий на Прігожина виступає перед в’язнями у російській колонії. Коли і де було записане відео невідомо.

Він зокрема говорить, що йому потрібні "лише штурмовики".

"У мене є в ПВК літаки кількох типів, є РСЗО, є танки, є все, що необхідне для того, щоб ефективно наступати… Після того, як я вам усе розповім, пройде співбесіда…

Загиблі, тіла відвозяться у те місце, яке ви вказуєте у своєму заповіті. Всіх ховають на алеях героїв, де вона є.

Через пів року йдете додому, отримавши помилування. Ті, хто хоче лишитися з нами – лишається з нами, тому варіантів повернутися на зону немає ніяких".