УЗ запустила потяг з Харкова до звільненої Балаклії

"Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення на деокуповану Харківщину. З 15 вересня між Харковом та Балаклією почне курсувати рейковий автобус.

Про це йдеться﻿ у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

Для відновлення сполучення залізничники оперативно відновили міст і десятки пошкоджених колій та контактних мереж.

Поїзд №6403/6402 Харків — Балаклія — Харків вирушатиме щодня з Харкова о 7:00 та прибуватиме до Балаклії о 8:55. З Балаклії вирушатиме о 09:15 та прибуватиме до Харкова об 11:10.

Поїзд №6407/6404 вирушатиме щодня з Харкова о 15:50 та прибуватиме до Балаклії о 17:40. З Балаклії вирушатиме о 18:00 та прибувати до Харкова о 19:55.

Зупинки — на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка.

Вартість проїзду з Харкова до Балаклії — 29 грн. Квитки можна купити в касах та у провідників під час подорожі.