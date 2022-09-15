Британська розвідка: В армії РФ паніка й проблеми з управлінням

Російські сили значною мірою виведені з району на захід від річки Оскіл у Харківській області та багато підрозділів відступили, покинувши цінну техніку. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, повідомляє Українська правда.

"Способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку та під контролем, тоді як інші тікали в явній паніці" , - йдеться у повідомленні.

Цінне обладнання, покинуте російськими військами, включало засоби, необхідні для забезпечення артилерійського стилю ведення війни Росії.

Серед них як мінімум одна контрбатарейна РЛС "Зоопарк" і як мінімум одна машина управління артилерією.