Генштаб: було знищено ще чотири ворожі літаки
У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ у живій силі та техніці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 53 850 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2193 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4682 (+17) од,
- артилерійських систем – 1295 (+5) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 167 (+0) од,
- літаків – 250 (+4) од,
- гелікоптерів – 215 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
- крилатих ракет ‒ 233 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од,
- спеціальної техніки ‒ 120 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.
У ранковому зведенні Генштабу зазначено, що українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів: три Су-25 та один Су-24М.