Генштаб: було знищено ще чотири ворожі літаки

У Генеральному штабі ЗСУ оновили﻿ дані про втрати російських військ у живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 53 850 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2193 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 4682 (+17) од,

артилерійських систем – 1295 (+5) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засобів ППО ‒ 167 (+0) од,

літаків – 250 (+4) од,

гелікоптерів – 215 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),

крилатих ракет ‒ 233 (+0),

кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од,

спеціальної техніки ‒ 120 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.

У ранковому зведенні Генштабу зазначено﻿, що українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів: три Су-25 та один Су-24М.