Генштаб: було знищено ще чотири ворожі літаки

Генштаб: було знищено ще чотири ворожі літаки

У Генеральному штабі ЗСУ оновили﻿ дані про втрати російських військ у живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.09 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 53 850 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 2193 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4682 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1295 (+5) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 167 (+0) од,
  • літаків – 250 (+4) од,
  • гелікоптерів  – 215 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
  • крилатих ракет ‒ 233 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од,
  • спеціальної техніки ‒ 120 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.

У ранковому зведенні Генштабу зазначено﻿, що українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів: три Су-25 та один Су-24М.

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