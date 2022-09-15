Глава Єврокомісії прибула до Києва

У четвер, 15 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва з робочим візитом.

Про це вона повідомила у Twitter﻿.

"Я у Києві, вже втретє з початку російської війни. Так багато змінилося. Україна тепер кандидат у ЄС" , - написала вона.

У ході візиту глава ЄК зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб обговорити продовження зближення економік та людей, доки Україна просувається до вступу до Євросоюзу.