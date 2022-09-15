ОП: рівень води в Інгульці знизився

Ліквідація наслідків ворожих ударів по Кривому Рогу продовжується. Рівень води в Інгульці знизився. Про це повідомив﻿ заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Виток об'ємів води сягнув 100 м кубічних. Внаслідок такого прориву, рівень води в річці Інгулець підвищився від 100 см до 190 см, підтоплено 112 будинків, врятовано 11 осіб. Також місцева влада організувала чотири пункти збору громадян для евакуації у безпечну зону.

Для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд нижче за течією.

"Після виснажливих робіт цієї довгої ночі, вдалося поставити перший затвір-шандор і зафіксували зниження рівня води на всіх ділянках на 4-6 см. Після встановлення другого затвору рівень води в річці вже знизився на 40 см. Працюємо над повною локалізацією витоку" , - повідомив Тимошенко.

Наразі ситуація контрольована і вже найближчим часом проблему буде усунено, запевнив він.