ОДКБ поки не планує відправляти миротворчу місію до Вірменії

ОДКБ поки не планує відправляти свої сили на кордон Вірменії та Азербайджану. В організації сподіваються на мирне вирішення конфлікту, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це заявив голова об'єднаного штабу ОДКБ Анатолій Сидоров у коментарі журналістам.

"Давайте не будемо забігати вперед. Хочу тільки сказати, що 13 вересня глави держав наших одноголосно заявили, що ця проблема, яка сьогодні існує між Вірменією і Азербайджаном, повинна вирішуватися політико-дипломатичними методами" , - відповів Сидоров на питання, чи є плани відправляти миротворчий контингент до Вірменії.

"Про застосування військової сили, та ще із залученням ОДКБ, ні 13 вересня, ні вчора, ні сьогодні, і, я думаю, в найближчому майбутньому мови не йде" , - додав він.

В організації висловили сподівання, що конфлікт між Вірменією та Азербайджаном буде вирішено мирним шляхом, без застосування зброї та сил.

Нагадаємо, що в ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення ситуації. Країни обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

В ОДКБ пообіцяли задіяти механізми для врегулювання ситуації. Однак про які саме механізми йдеться, в організації не уточнили.

Російський президент Путін у свою чергу заявив про "додаткові практичні кроки, спрямовані на деескалацію напруженості" на кордоні держав.