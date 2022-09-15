ВМС: Росія зосередила у Чорному морі 32 крилаті ракети

У Чорному морі перебуває чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", загальний залп - 32 ракети. Про це повідомляє﻿ прес-служба Військово-морських сил України.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів.

У Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Зазначається, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: