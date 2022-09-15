ВМС: Росія зосередила у Чорному морі 32 крилаті ракети
У Чорному морі перебуває чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", загальний залп - 32 ракети. Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил України.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів.
У Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".
Зазначається, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 32 судна, з них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 53 судна, з них 15 суден рухалось з протоки Босфор.