Україна отримала перший транш ЄІБ у €500 млн

Україна у четвер, 15 вересня, отримала перший транш у 500 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Загалом другий пакет екстрених заходів солідарності від ЄІБ складає суму 1,59 млрд. євро, повідомляє Корреспондент.

"Вітаю першу виплату ЄІБ свого пакета у розмірі 1,59 млрд євро для підтримки України, підкріпленого гарантією ЄС. Це допоможе Україні вирішувати невідкладні потреби, підтримувати стратегічні компанії; ремонтувати дорожню та залізничну інфраструктуру. Більше платежів буде здійснено відповідно до зобов'язань ЄС" , - написав у Twitter віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

У банку повідомили, що ці кошти допоможуть Україні покрити першочергові короткострокові фінансові потреби, забезпечити терміновий ремонт ушкоджених доріг, мостів та залізничної інфраструктури.

"Кошти будуть також підтримкою для стратегічних державних підприємств Укравтодор та Укрзалізниця. Ремонт залізничного сполучення, доріг та мостів допоможе Україні продовжувати перевезення людей, вантажу та зерна. Оскільки Україна - один із найбільших експортерів зерна у світі, ці важливі заходи сприятимуть відновленню економіки країни та покращенню поєднання з ЄС" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 500 млн євро ЄІБ виділить найближчими днями.

Програма також включає відновлення проектів, які фінансуються ЄІБ в Україні, на загальну суму 540 млн. євро. Їхнє фінансування відбуватиметься в міру їх виконання.