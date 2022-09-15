Міноборони пригрозило негайним покаранням за витік таємної інформації

Міноборони наголошує, що лише обмежене коло осіб в Силах оборони України має доступ до державної таємниці найвищого ступеню секретності, за несанкціонований витік інформації обіцяють миттєве покарання, повідомляє Українська правда.

"За посадою, лише обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці найвищого ступеню секретності.

Звісно, я в межах повноважень знаю хто яку операцію на сході чи півдні планував, хто був проти чого і хто за.

Але бачу, що деякі дописувачі соцмереж пишуть про деталі планування військових операцій та прийняття рішень так, ніби теж мають доступ і ніби в них є законний дозвіл це поширювати.

Я би, звісно, звернулась до правоохоронних органів, щоб знайшли того, хто "зливає" державну таємницю. Але поки що тільки вигадки і плітки пишуть. Як було і є насправді "лідерам думок" і телеграмканалам поки ніхто не повідомив - і це тішить.

Втім, якщо станеться несанкціонований виток інформації - будемо реагувати відповідно до закону" , - заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр каже, що в нинішній дуже динамічний час якась частина таємної інформації законним шляхом оперативно набуває статусу доступної та оприлюднюється.

Разом з тим, за словами заступниці міністра, "потрібно чітко розуміти, що навіть коли є законні підстави поширити таємну інформацію, то довіряти можна тільки офіційним джерелам та офіційним особам, які реально мають доступ до неї, а не тим, кому хтось щось переказав".

Чиїх саме дописів чи висловлювань стосується нинішнє попередження про відповідальність, Маляр не уточнює.