ОВА: окупанти завдали удару по Кривому Рогу

Російські війська завдали ракетного удару по промисловому підприємству у Кривому Розі. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул﻿.

"Влучання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо - без втрат" , - повідомив він.

Інших подробиць Вілкул не навів.

Нагадаємо, вчора, 14 вересня, російські війська випустили по Кривому Рогу вісім ракет – вони влучили у гідротехнічні споруди. Унаслідок цього різко піднявся рівень води в р. Інгулець. Понад сотню будинків підтоплено, людей евакуйовано. Наразі рівень води продовжує знижуватись.