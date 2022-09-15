Європарламент схвалив виділення Україні €5 млрд

Європарламент схвалив пропозицію Єврокомісії виділити Україні 5 млрд євро як другий і найбільший транш нової макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.

Про це повідомляється на сайті ЄП.

"Потреби України у зовнішньому фінансуванні швидко зросли через російське вторгнення; окрім величезної шкоди дорогам, мостам, заводам, будинкам, лікарням та іншій фізичній інфраструктурі, країна також втратила доступ до міжнародних фінансових ринків" , – наголошується у повідомленні.

Відповідне рішення було ухвалено за терміновою процедурою сьогодні в рамках пленарного засідання Європейського парламенту. За – 534 євродепутати, проти – 30, утрималися – 26 із 590 таких, що проголосували.

Кошти необхідні для покриття частини дефіциту фінансування в $10 млрд.

Нагадаємо, 9 вересня ЄС затвердив надання Україні 5 млрд євро.