Європарламент схвалив виділення Україні €5 млрд
Європарламент схвалив пропозицію Єврокомісії виділити Україні 5 млрд євро як другий і найбільший транш нової макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.
Про це повідомляється на сайті ЄП.
"Потреби України у зовнішньому фінансуванні швидко зросли через російське вторгнення; окрім величезної шкоди дорогам, мостам, заводам, будинкам, лікарням та іншій фізичній інфраструктурі, країна також втратила доступ до міжнародних фінансових ринків", – наголошується у повідомленні.
Відповідне рішення було ухвалено за терміновою процедурою сьогодні в рамках пленарного засідання Європейського парламенту. За – 534 євродепутати, проти – 30, утрималися – 26 із 590 таких, що проголосували.
Кошти необхідні для покриття частини дефіциту фінансування в $10 млрд.
Нагадаємо, 9 вересня ЄС затвердив надання Україні 5 млрд євро.