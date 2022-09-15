У Міноборони Азербайджану назвали свої втрати у боях з Вірменією

У Міноборони Азербайджану назвали свої втрати у боях з Вірменією

Міноборони Азербайджану опублікувало дані про загиблих військовослужбовців після відновлення бойових дій з Вірменією, повідомляє Корреспондент.

Згідно зі списком, унаслідок відновлення бойових дій з Вірменією загинув 71 азербайджанський військовослужбовець. 

У переліку є два капітани, 11 лейтенантів, решта – прапорщики і рядові. 

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян напередодні заявив, що внаслідок відновлення бойових дій на кордоні з Азербайджаном загинули 105 вірменських військовослужбовців.

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