ОВА: На Миколаївщині загинули понад 400 цивільних

У Миколаївській області з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 400 мирних жителів, зокрема 11 дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім﻿ під час брифінгу.

"Наразі постраждале цивільне населення – це 1 613 осіб. З них 436 загинули, зокрема – 11 дітей, на жаль" , - повідомив Кім.

Він додав, за цей період 10 940 об'єктів було пошкоджено, з яких 7 150 – це об'єкти житлового фонду.

За його словами, дуже пошкоджено Миколаїв. До прикладу, лише позавчора було випущено близько десяти ракет С-300 і вони майже всі влучили у будівлі.

Ворог також обстрілює критичну інфраструктуру України. Так, у Миколаївській області є проблеми з електропостачанням у 95 населених пунктах, здебільшого йдеться про Миколаївський та Баштанський райони.