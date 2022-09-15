Bloomberg: Путін вперше з початку вторгнення зустрівся з Сі Цзіньпіном

На тлі військових невдач ЗС РФ в Україні російський диктатор Володимир Путін уперше з початку вторгнення провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє Новое время.

Про це у четвер, 15 вересня, повідомило агентство Bloomberg.

Зустріч відбулася на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у столиці Узбекистану Самарканді.

Серед іншого, сторони обговорили війну РФ проти України та домагання КНР на Тайвані.

Крім того, Путін і Сі Цзіньпін торкнулися спільної для них проблеми — санкційного тиску США і ЄС у зв’язку з агресивною поведінкою РФ та Китаю щодо сусідів.

Глава Кремля також звернув увагу на «стурбованість» Китаю у зв’язку з війною в Україні, заявивши при цьому, що цінує його «збалансовану» позицію з цього питання.

Нагадаємо, що Пекін так і не приєднався до міжнародних санкцій проти кремлівського режиму за вторгнення російських військ в Україну, віддавши перевагу нейтралітету в цьому питанні.

У той же час, нещодавно Росія і Китай провели спільні військові навчання.