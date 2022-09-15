ОП: вода в Кривому Розі спала на 1,25 м, ще підтоплені 79 будинків
Станом на 15:30 на гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, які 14 вересня пошкодили росіяни, встановили ще один затвор – вода у парку Мершавцева уже спала на 1,25 м і продовжує спадати, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
"Кривий Ріг. Ситуація станом на зараз. У результаті злагоджених дій наших служб, вода відходить. Це вже можна спостерігати на прикладі парку Мершавцева. Вчора там максимальний рівень води сягав 190 см, зараз – 65 см. І ця позитивна динаміка буде спостерігатися і надалі".
За словами представника ОП, годину тому завершили роботи з установки чергового затвору – це вплинуло на об’єм витоку води.
Наразі підрозділи ДСНС відкачують воду в чотирьох будинках Інгулецького району, які постраждали, та ще у семи будинках Центрально-Міського району.
Тимошенко зазначив, що залишаються підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Там також тривають роботи з ліквідації наслідків російського ракетного удару.
Передісторія:
- Ввечері 14 вересня російська армія випустила 8 крилатих ракет по гідротехнічній споруді у Кривому Розі – дамбі Карачунівського водосховища. Били ракетами "Кинджал" та "Іскандер".
- У результаті ракетних ударів по Кривому Рогу рівень води у річці Інгулець зріс, підтопило 112 будинків та дворів. У деяких населених пунктах почалися перебої з водою, бо росіяни влучили і в водогін.
- Усю ніч у Кривому Розі ліквідовували наслідки ракетного удару росіян по дамбі Карачунівського водосховища, у двох місцях мусили підірвати дамбу, – у результаті рівень води в Інгульці дещо впав.
- Вдень 15 вересня російська армія знову завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області.