ОК "Південь": ЗСУ завдали ударів по окупантам та техніці у передмісті Херсона

Захисники України на півдні в ніч на четвер, 15 вересня, завдали ударів по району зосередження живої сили і техніки окупантів у передмісті Херсона, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь в Facebook у зведенні станом на 13:00 четверга.

"Вночі ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони виконали понад 140 вогневих завдань, у тому числі по району зосередження живої сили та бойової техніки противника у передмісті Херсона. Забезпечено стійкий вогневий контроль Каховського мосту, що унеможливлює його ремонт і використання" , — сказано в повідомленні.

За підтвердженими даними, окупанти втратили 12 людей особового складу та сім одиниць автомобільної техніки, решта втрат дорозвідується.

В ОК Південь наголосили, що всі переправи, місця, де окупанти можуть їх обладнати, та інші способи переправи через річки перебувають під вогневим контролем ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ. Росіяни продовжують намагатися відновити рух через Дніпро, аби компенсувати втрати. Основні зусилля окупанти спрямовують на утримання захоплених територій, авіа- і дистанційні ракетно-артилерійські обстріли з метою завдати максимальних втрат захисникам України.

У командуванні також розповіли, що країна-терорист посилює тиск на мирних жителів і завдає ударів по об'єктах соціальної, промислової та критичної інфраструктури.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram повідомило, що захисники України вночі знищили базу росіян у Новій Каховці Херсонської області.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області.

12 вересня в ОК Південь повідомили, що ЗСУ з початку активних дій звільнили 13 населених пунктів, площа звільнених територій – понад 500 кв. кілометрів.