ГУР: військових РФ не попередили про перегрупування на Харківщині

Згідно з отриманими розвідкою перехопленнями, російських військових командування не попередило про так зване "перегрупування" та відступ з Харківської області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Є офіційна версія генштабу РФ і Міністерства оборони про перегрупування, але про неї точно "забули" повідомити особовому складу, який був у Харківській області.

Вони (військові РФ - ред.) не в курсі про перегрупування і активно розповідають своїм співрозмовникам на іншому кінці дроту про втечу, про колосальні втрати, про полон, в який потрапляє значна кількість підрозділів, про кадирівців, які тікають з поля бою".

За його словами, відступ окупантів з Харківщини може допомогти багатьом росіянам зрозуміти, якою є ситуація на фронті насправді.

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