Очільник "ЛНР" заявив, що ЗСУ впритул наблизились до кордонів області

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що Збройні сили України перебувають біля "кордонів" області, але "підстав для паніки немає", повідомляє Ділова столиця.

Терориста цитує російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Ситуація дуже напружена. Противник зробив спробу наступу по всьому фронту. Практично на сьогоднішній день він знаходиться біля кордонів "ЛНР". Хочу всіх запевнити, що підстав для паніки немає. "Республіка" живе у штатному режимі" , — сказав Пасічник.

Нагадаємо, з 6 вересня у Харківській області українським військам вдалося звільнити близько 388 населених пунктів і 150 тисяч людей.