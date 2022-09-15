Мер: по Кривому Рогу знову вдарили ракетами, у Запоріжжі повідомляють про вибухи

Росіяни знову вдарили ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення мера Кривого Рогу Олександра Вілкула, Суспільне Запоріжжя.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд".

Водночас ЗМІ повідомляють про вибухи у Запоріжжі. Під час вибухів по всій території України була оголошена повітряна тривога.

Що цьому передувало: