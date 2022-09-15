СБУ повідомила про підозру ексрегіоналам Цареву та Олійнику

Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді колишнім народним депутатам від Партії регіонів Олегу Царьову та Володимиру Олійнику, а також так званому "міністру закордонних справ" терористичної "ДНР" Наталі Ніканоровій, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 24 лютого 2022 року зрадники незаконно за межами пунктів пропуску перетнули державний кордон України та прибули на тимчасово окуповану територію Київської області для допомоги встановленню на ній окупаційного режиму.

Зокрема, задокументовано, що у тимчасово окупованому селі Катюжанка Вишгородського району зрадники записували інтерв'ю для РосЗМІ, у яких:

називали українську владу "нацистами" і наводили маніпулятивні "факти", виправдовуючи російське вторгнення;

пропагували ідеї "руського міра" і розповідали про російських солдатів-"визволителів від нацизму".

Встановлено, що ці люди у супроводі озброєних російських військових увірвалися до церкви під час богослужіння та схиляли місцевих жителів до переходу на бік ворога. Зокрема, закликали визнати правомірною окупаційну владу країни-агресора та дії її збройних формувань.

Одіозні політики неодноразово відвідували Катюжанську загальноосвітню школу, у приміщеннях якої окупанти катували українців, у тому числі полонених, а сам соціальний об'єкт перетворили на вогневу позицію.

Слідчі СБУ заочно повідомили зрадникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч.1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України).

Нагадаємо, "гауляйтером" окупованої території Запорізької області є колишній нардеп від Партії регіонів Євген Балицький.