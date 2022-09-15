ОВА: росіяни завдали ракетних ударів по Кіровоградської області
Росіяни нанесли ракетні удари по інфраструктурних об’єктах у Петрівській громаді Кіровоградської області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.
"На території Петрівської громади зафіксовано прильоти ворожих ракет.
Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об’єкти".
Райкович додав, що одну з ракет збила ППО.
У четвер росіяни також знову вдарили ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.
Крім того, ЗМІ повідомляють про вибухи у Запоріжжі. Під час вибухів по всій території України, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.