Голова райради: ЗСУ звільнили чотири громади на Херсонщині

Українські сили звільнили чотири громади у Херсонської області. Про це повідомив голова Бериславської районної ради Дмитро Слівченко, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу Слівченко розповів, що близько 15% території Бериславського району деокуповано, а місцеве населення вже починає повертатися до звільнених регіонів.

«Наш великий Бериславський район здебільшого досі перебуває під окупацією. Є прогрес і ЗСУ звільнили частину нашої громади — Нововоронцовщину, Кочубеївську громаду, Високопольську та частину Великоолександрівської громади», — зазначив він.

Він повідомив, що жителі повертаються, щоб підготуватися до зими, попри обстріли з боку Росії.

Слівченко сказав, що в окупованому місті Берислав та в інших тимчасово захоплених селах району ситуація складніша.

За його даними, у регіоні проблема із хлібом, відсутній газ і світло, а також телефонний зв'язок.

Раніше керівник Об'єднаного координаційного пресцентр Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що сили оборони України встановили вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області.

12 вересня в ОК Південь повідомили, що ЗСУ з початку активних дій звільнили 13 населених пунктів, площа звільнених південних територій - понад 500 кв. кілометрів.