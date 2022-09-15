МОЗ: в Україні підтверджено перший випадок віспи мавп

В Україні 15 вересня було лабораторно підтверджено перший випадок віспи мавп. Пацієнт не контактував із хворими та не виїжджав за кордон, а заразився в одному з великих міст, повідомляє UBR.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства охорони здоров'я.

Діагностувати хворобу вдалося завдяки ПЛР-тесту.

"Наразі пацієнта госпіталізовано до медичного закладу для стаціонарного лікування, у нього легкий перебіг хвороби… Зараз триває епідеміологічне розслідування зазначеного випадку", – йдеться у повідомленні.

Із симптомів захворювання у пацієнта спостерігається підвищена температура, висипання на тілі. У МОЗ нагадали, що також до основних симптомів належать гарячка, головний біль, біль у м'язах, біль у спині, збільшені лімфатичні вузли, озноб, біль у горлі та кашель.

Віспа мавп схожа на звичайну віспу, проте має меншу летальність і легші симптоми. У зоні ризику – вагітні, діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитом. В одних пацієнтів така віспа може спричинити легкі симптоми, в інших – серйозні наслідки з необхідністю лікування лікарні.

Для зараження віспою мавп потрібен прямий фізичний контакт із хворим.

Раніше повідомлялося, що в Києві різко побільшало нових випадків Covid-19.