Глава Єврокомісії розповіла, скільки українців повернулося додому з ЄС

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країн Європейського Союзу виїхали понад вісім мільйонів українців, але більшість із них уже повернулася додому, повідомляє Ділова столиця.

Про це на брифінгу в четвер, 15 вересня, у Києві заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Понад вісім мільйонів українців з початку війни прибули до країн Європейського Союзу. Але є і хороші новини з обох сторін. Багато-багато українців уже повернулися. Близько п’яти мільйонів уже повернулися в Україну" , – зазначила вона.

"Звісно, ми хочемо дати українським друзям, які потребують допомоги, якнайбільше підтримки. Але ми також знаємо, що вони знову хочуть повернутися додому, відбудувати Україну і перетворити її на процвітаючу державу" , – додала глава виконавчого органу ЄС.

Зазначимо, Європейський Союз виділить 150 мільйонів євро на підтримку внутрішньо переміщених осіб в Україні, які були змушені покинути свої домівки в результаті вторгнення Росії.

Крім того, Чехія, яка головує в ЄС, готова розпочати обговорення можливого продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн втретє від початку повномасштабного російського вторгнення прибула до Києва. Президент Володимир Зеленський нагородив її орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.