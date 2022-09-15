СБУ: Верховний Суд остаточно заборонив діяльність ОПЗЖ

У четвер, 15 вересня, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської партії ОПЗЖ. Рішення про заборону партії є остаточним і не підлягає оскарженню, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Також у СБУ зазначили, що з початку повномасштабної війни триває досудове розслідування у 70 кримінальних справах щодо функціонерів ОПЗЖ, причетних до скоєння злочинів у сфері національної безпеки. У рамках цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, зокрема депутатам місцевих рад різних рівнів.

20 березня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) прийняла рішення призупинити будь-яку діяльність політичних сил, пов'язаних з Росією на час воєнного стану. Зокрема, йшлося про такі партії як ОПЗЖ, Партія Шарія, Опоблок та партія Наші.

28 березня партія Опозиційна платформа за життя заявила про зупинення своєї діяльності. У партії заявили, що «війна змінює все. Світ до 24 лютого і після — це два різні світи».

14 квітня на засіданні Верховної Ради оголосили рішення (РНБО) про зупинення діяльності фракції Опозиційна платформа — За життя у парламенті.

21 квітня у Верховній Раді оголосили про створення депутатської групи Платформа за життя і мир, до якої увійшли представники забороненої партії Опозиційна платформа — За життя. Очолив її Юрій Бойко.

3 травня Верховна Рада ухвалила Закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про заборону політичних партій (7172-1), який передбачає розширений перелік підстав для заборони політичних партій, зокрема проросійського спрямування. "За" проголосували 330 нардепів. 14 травня цей закон підписав президент України Володимир Зеленський.

ОПЗЖ - вже 11 партія, діяльність якої заборонена в судовому порядку.