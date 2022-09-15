Петагон доповнить запаси ПТРК Javelin, частина буде передана Україні
Міністерство оборони США 13 вересня уклало контракт із компаніями Raytheon Missiles and Defense та Lockheed Martin на постачання понад 1800 ПТРК Javelin, частина з яких буде передана Україні, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні відомства.
"Ця закупівля є частиною додаткових асигнувань Україні. Контракт включає поповнення армії України, закупівлю армією FY22 та ракет", — сказано в повідомленні.
Сума контракту складає близько $311 млн.
На сьогоднішній день вироблено понад 50 000 ракет Javelin та понад 12 000 багаторазових командно-пускових установок. Очікується, що Javelin залишиться у збройовому арсеналі США до 2050 року і постійно модернізуватиметься для задоволення мінливих оперативних потреб.
Як повідомляла "ДС", 8 вересня президент США Джо Байден схвалив виділення Україні пакету військової допомоги на суму $675 млн. Це 20-й пакет допомоги із запасів США, що виділяється за указом президента США з лютого. Загальна сума підтримки вже сягнула $13,5 млрд.
12 вересня ЗМІ повідомили, що Україна направила до Конгресу США запит на надання 29 видів систем озброєння та боєприпасів, у тому числі високоточних далекобійних ракет ATACMS, для продовження наступу в 2023 році.