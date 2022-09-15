Тайра розповіла Гельсінській комісії США про тортури і терор окупантів

Українська парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра) у четвер, 15 вересня, розповіла Гельсінській комісії про воєнні злочини російських окупантів і нелюдські умови в полоні, повідомляє Новое время.

Про це написала у Facebook пані посол України в США Оксана Маркарова.

Дипломатка наголосила, що свідчення Тайри дуже важливі для притягнення Росії до відповідальності за злочини і для активізації зусиль зі звільнення полонених захисників України і цивільних, яких країна-агресор утримує з порушенням усіх міжнародних норм.

"Це був дуже потужний виступ з правдою про жахи російської блокади Маріуполя та про тримісячне перебування в нелюдських умовах у полоні окупантів, нічим не обмежену жорстокість російських загарбників-терористів… [Тайра] закликала наших американських друзів збільшити допомогу Україні, збільшити тиск на Росію, допомогти нам захистити не лише Україну, а й увесь цивілізований світ" , - розповіла Маркарова.

Як повідомляє The Guardian, Тайра перерахувала Гельсінській комісії деякі зі звірств, свідком яких стала в Маріуполі та в полоні:

«Вагітні полонені, чия доля не відома ні їхнім родичам, ні державі. Боєць, якого три години били, а потім кинули в підвал, як мішок. І лише за день до нього хтось прийшов. Мертва дитина на руках матері. Семирічний хлопчик із кульовими пораненнями вмирає у мене на руках, бо цього разу я не змогла врятувати його.

Ув'язнені у своїх камерах тижнями кричать і вмирають від тортур без будь-якої медичної допомоги.

Місто з півмільйонним населенням, що гине на моїх очах під методичними, спланованими авіаударами. Авіаудари по лікарнях і житлових кварталах. Госпіталь, переповнений пораненими солдатами та мирними жителями, де закінчилися знеболювальні та ось-ось закінчаться антибіотики. Солдати й весь медперсонал сплять по дві-три години на день, бо операції проходять одна за одною.

Поліцейські виносять з-під завалів понівечених жінок і дітей. Люди набирають воду з калюж. Розграбовані будинки. Собаки, які колись були домашніми, тягають людські кінцівки містом. В'язні, яких вбивці змушували роздягнутися, перш ніж повільно вбити їх...

Один із тих, хто катував мене, запитав:

"Ти знаєш, чому я це з тобою роблю?" Я відповіла: "Тому що ти можеш".

Юлія Паєвська — відома волонтерка і парамедикиня, Народний герой України, яка вісім років рятувала життя військових і мирних мешканців на Донбасі. Вона потрапила в полон російських окупантів у Маріуполі 16 березня.

Про звільнення з полону Юлії Паєвської 17 червня повідомив президент Володимир Зеленський.