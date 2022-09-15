Литва відремонтує німецькі САУ, якi були передані Україні
Німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, передані Україні, відвезуть на ремонт до Литви, повідомляє Новое время.
Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анусаускас.
У Литві є підприємство Lithuania Defense Services, яке створили для ремонту та обслуговування військової техніки у червні цього року німецькі компанії Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann.
"Литва бере на себе нову місію - буде відремонтовано самохідні PzH 2000, які належать українцям", - заявив міністр.
ЗСУ отримали від Німеччини 10 таких установок, ще вісім було передано Нідерландами.
Panzerhaubitze 2000 - німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем.
Боєкомплект установки складається з 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км. САУ використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання.
11 вересня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що війна, розв'язана Москвою проти України, має закінчитися безумовною капітуляцією РФ.