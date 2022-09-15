Пентагон: Росія застосувала гіперзвукову зброю в Україні майже безрезультатно

Заступник міністра оборони США Кетлін Хікс заявила, що застосування Росією гіперзвукової зброї проти України було практично безрезультатним, повідомляє Новое время.

Цю заяву Хікс зробила під час саміту Альянсу з розвідки та національної безпеки, повідомляє CNN.

"Росія вже застосувала гіперзвукову зброю під час війни в Україні майже безрезультатно" , - повідомила Хікс.

За даними української розвідки, окупанти зіткнулися зі складнощами з ракетами — у них залишилося не більше 45% тієї кількості, яка була до початку повномасштабної війни.

На початку серпня Повітряні Сили ЗСУ підтвердили факт удару російськими гіперзвуковими ракетами Х-47М Кинджал по Вінницькій області. Західні аналітики припускали, що окупанти могли вперше використати цю зброю в Україні.

У середу, 14 вересня, Росія також завдала ударів по Кривому Розі ракетами Кинджал та Іскандер.