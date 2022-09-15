Держдеп: Росія знищила чи захопила понад 15% зерносховищ в Україні

За оцінками неурядової організації Conflict Observatory, яку фінансує Державний департамент США, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали 15,7% українських сховищ урожаю, повідомляє Європейська правда.

Про це зовнішньополітичне відомство США повідомило в четвер.

У Conflict Observatory уточнюють, що станом на липень 2022 року російські окупаційні сили контролювали приблизно 6,24 мільйона тонн українських сховищ урожаю.

Крім того, на контрольованій Україною території було пошкоджено сховища місткістю 2,25 мільйона тонн, а на контрольованих Росією – 0,82 мільйона тонн. Загалом це становить понад 5% довоєнного обсягу зберігання врожаю по всій Україні.

Як наголошують у Держдепі, навмисне знищення зерносховищ може становити воєнний злочин і порушення Додаткового протоколу I 1977 року до Женевських конвенцій 1949 року. Сполучені Штати закликали до подальшого розслідування цих випадків.

Американське зовнішньополітичне відомство нагадало, що саме дії Росії загострили глобальну кризу продовольчої безпеки та призвели до стрімкого зростання вартості пшениці. Там зауважують, що "зернова угода" допомогла стабілізувати ситуацію.

"Але якщо сільськогосподарська інфраструктура в Україні й надалі потерпатиме від війни, цей прогрес у глобальній продовольчій безпеці опиниться під загрозою" , – додають у Державному департаменті США.

За даними відомства, з лютого США надали понад 5,7 мільярда доларів гуманітарної допомоги для забезпечення продовольчої безпеки.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що президент Росії Владімір Путін своїми заявами щодо нібито неефективності "зернового коридору" хоче шантажувати світ голодом, вимагаючи поступок в обмін на продовження домовленості.