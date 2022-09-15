Поліція: в Ізюмі виявили масове поховання на понад 440 тіл

У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на 440 тіл, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у коментарі Sky News, уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко у коментарі "Настоящему времени".

Пряма мова Болвінова:

"Можу сказати, що тут розташоване одне з найбільших поховань в одному звільненому місті, у ньому понад 440 могил".

Як повідомив Болвінов, тіла були поховані окремо.

На запитання, чи може він сказати, як загинули поховані тут люди, він відповів:

"Ми знаємо, що дехто був убитий [розстріляний], дехто загинув від артилерійського вогню, так званих мінно-вибухових травм. Дехто загинув від авіаударів. Багато тіл ще не впізнані, тому причини смерті будуть встановлені в ході слідчих дій".

Болвінов зазначив, що всі тіла будуть ексгумовані та направлені на судово-медичну експертизу.

Водночас проєкт Радіо Свобода та Голосу Америки, телеканал "Настоящее время", опублікував фотографії масових поховань у лісі в Ізюмі, отримані від українських журналістів.

"Деякі поховання з хрестами, на них написи. Десь навіть є вінки. Десь немає нічого, лише могила. Написи: "ЗСУ, 17 осіб, з моргу", "345", "412"" , - йдеться у його телеграм-каналі.

Уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко підтвердив "Настоящему времени" справжність знімків.

В ефірі телеканалу він розповів, що окупанти самі публікували відео із цього поховання в Ізюмі, тому українські сили його шукали.