ОВА: окупанти били по Сумській області з міноментів та САУ
Окупанти у четвер, 15 вересня, били по п’яти громадах Сумської області, повідомляє Новое время.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Після 11:00 росіяни били з мінометів 120 мм - п'ять мін та зі ствольної артилерії, 10 снарядів", - розповів Живицький про обстріл Великописарівської громади.
За інформацією голови області, окупанти з мінометів та САУ обстріляли Білопільську громаду, а лише з мінометів били по Краснопільській, Шалигінській та Середино-Будській громадах.
Внаслідок обстрілів є потрапляння в електричну підстанцію, тому в одному із населених пунктів відсутнє світло.