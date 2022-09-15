ОВА: окупанти били по Сумській області з міноментів та САУ

Окупанти у четвер, 15 вересня, били по п’яти громадах Сумської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Після 11:00 росіяни били з мінометів 120 мм - п'ять мін та зі ствольної артилерії, 10 снарядів" , - розповів Живицький про обстріл Великописарівської громади.

За інформацією голови області, окупанти з мінометів та САУ обстріляли Білопільську громаду, а лише з мінометів били по Краснопільській, Шалигінській та Середино-Будській громадах.

Внаслідок обстрілів є потрапляння в електричну підстанцію, тому в одному із населених пунктів відсутнє світло.