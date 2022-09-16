У Львівській області сталася ДТП за участю військового автомобіля

Увечері 15 вересня в місті Броди Львівської області на автотрасі Київ - Чоп сталася ДТП, жертвами якої стали чотири людини, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Унаслідок зіткнення двох транспортних засобів четверо пасажирів автомобіля Volkswagen, серед яких семирічний хлопчик, загинули на місці події.

Крім того, водій і ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей чотирьох і шести років, отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.

Правоохоронці зазначили, що аварія сталася за участю військового автомобіля, його водій не постраждав.