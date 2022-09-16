Прикордонна служба Киргизстану звинуватила Таджикистан в обстрілі кордону

Прикордонна служба Киргизстану заявила, що військовослужбовці Таджикистану обстріляли в п'ятницю відразу кілька киргизьких прикордонних нарядів, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За даними прикордонної служби, обстановка на ділянці кордону "характеризується як напружена".

Як стверджують прикордонники, Таджицька сторона, в тому числі веде обстріл із застосуванням "групової зброї".

"Підрозділи прикордонної служби, дислоковані на киргизько-таджицькому кордоні в Баткенській області, несуть службу в посиленому режимі. Прикордонна служба докладає всіх зусиль для стабілізації обстановки і недопущення ескалації конфлікту" , - йдеться в повідомленні.

Таджикистан ситуацію не коментує.

Зазначимо, що протяжність кордону Киргизстану з Таджикистаном становить близько 970 кілометрів, з яких 519 уточнено, а решта залишається неописаним.

Спірними залишаються ділянки між Баткенською областю Киргизстану і Согдійською областю Таджикистану, де села, а іноді і будинки жителів двох республік розташовані поруч, що ускладнює роботу з визначення лінії кордону.

З-за цього між сторонами часто відбуваються зіткнення за право доступу до води, землі та комунікацій. При цьому часто застосовується і зброя, що призводить до загибелі людей.

Останнє загострення сталося 14 вересня. Тоді конфлікт стався між прикордонними службами двох країн.