Спека повертається, але дощі не відходять: прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 16 вересня буде спекотною на півдні. На решті територій прохолодніше, дощі продовжуватимуться, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Очікуються невеликі дощі, вночі в Карпатах та на Прикарпатті, а вдень у східних областях помірні, місцями значні дощі.
При цьому в більшості південних областей та Криму без істотних опадів.
В північній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +13 +15 градусів, вдень +17 +19;
- на заході вночі +13 +15, а вдень +17 +20 градусів;
- у східних областях вночі +13 +15 градусів, вдень +22 +24;
- на півдні країни вночі +16 +18, а вдень +26 +30 градусів;
- у центральних областях вночі +13 +15 градусів, вдень +21 +23.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями та очікується невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +14, а вночі +18 +20.