Спека повертається, але дощі не відходять: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 16 вересня буде спекотною на півдні. На решті територій прохолодніше, дощі продовжуватимуться, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Очікуються невеликі дощі, вночі в Карпатах та на Прикарпатті, а вдень у східних областях помірні, місцями значні дощі.

При цьому в більшості південних областей та Криму без істотних опадів.

В північній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +13 +15 градусів, вдень +17 +19;

на заході вночі +13 +15, а вдень +17 +20 градусів;

у східних областях вночі +13 +15 градусів, вдень +22 +24;

на півдні країни вночі +16 +18, а вдень +26 +30 градусів;

у центральних областях вночі +13 +15 градусів, вдень +21 +23.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями та очікується невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +14, а вночі +18 +20.