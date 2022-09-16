Генштаб: Росія вже втратила понад 54 тис. військових
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 до 16.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 54 050 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2199 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4690 (+8) од,
- артилерійських систем – 1302 (+7) од,
- РСЗВ – 312 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 168 (+1) од,
- літаків – 250 (+0) од,
- гелікоптерів – 216 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
- крилатих ракет ‒ 233 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од,
- спеціальної техніки ‒ 121 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.