Генштаб: Росія вже втратила понад 54 тис. військових

Генштаб: Росія вже втратила понад 54 тис. військових
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 16.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 54 050 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 2199 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4690 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1302 (+7) од,
  • РСЗВ  – 312 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 168 (+1) од,
  • літаків – 250 (+0) од,
  • гелікоптерів – 216 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
  • крилатих ракет ‒ 233 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од,
  • спеціальної техніки ‒ 121 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.

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