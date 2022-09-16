Генштаб: Росія вже втратила понад 54 тис. військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 16.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 54 050 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2199 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4690 (+8) од,

артилерійських систем – 1302 (+7) од,

РСЗВ – 312 (+1) од,

засобів ППО ‒ 168 (+1) од,

літаків – 250 (+0) од,

гелікоптерів – 216 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),

крилатих ракет ‒ 233 (+0),

кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од,

спеціальної техніки ‒ 121 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.