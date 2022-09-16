Bloomberg: Німеччина націоналізує активи "Роснефти"

Німеччина купує німецький підрозділ російської нафтової компанії ПАТ "Роснефть", в тому числі частки в трьох нафтопереробних заводах, реагуючи на безпрецедентну енергетичну кризу, викликану вторгненням в Україну. Про це, з посиланням на ﻿Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Крім цього, пізніше країна збирається припинити імпорт російської сирої нафти, яку використовують її нафтопереробні заводи, у рамках кроку Європи з економічної ізоляції Росії.

Автори відзначають, що це загострення економічного протистояння з Росією та знаменує собою ще один крок у все більш активній ролі Берліна в енергетичній галузі, оскільки він розв’язує десятиліття тісної співпраці з Росією.

Уряд заявив у п’ятницю, що мережевий регулятор BNetzA стане довіреною особою RN Refining & Marketing GmbH і Rosneft Deutschland GmbH, на частку яких припадає близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, а також частки в нафтопереробних заводах у Шведті, Карлсруе та Фобурзі.

Нафтопереробний завод у Шведті, розташований поблизу польського кордону, постачає основну частину авіаційного палива для аеропорту в Берліні та бензину для автомобілів у цьому регіонів.

Досі підприємство отримувало нафту через нафтопровід "Дружба" з Росії. Тепер, ймовірно, НПЗ доведеться сильно спиратися на Польщу, звідки він може отримувати морські вантажі з міжнародного ринку. Вантажі США є одним з можливих джерел заміни сирої нафти.

"Це рішення супроводжується комплексним пакетом на майбутнє, який забезпечить трансформаційний поштовх для регіону та підтримає нафтопереробний завод для забезпечення постачання нафти альтернативними шляхами поставок" , — заявили в міністерстві, додавши, що страховики та банки не бажають більше вести справи з компаніями.

Канцлер Шольц і міністр економіки Роберт Хабек представить більш детальну інформацію про план націоналізації на прес-конференції в Берліні пізніше в п'ятницю.