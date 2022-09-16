У Кривому Розі стабілізували водопостачання після ракетних ударів окупантів по гідротехнічних спорудах. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Telegram.

"На гідротехнічних спорудах міста тривають роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізовано" , – написав він.

У Криворізькому районі вночі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду, обійшлось без втрат.

У Нікопольському районі під обстріл із "Градів" та важкої артилерії потрапили місто Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. У Нікополі поранена 57-річна жінка. Пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газопроводи та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено багатоповерхівки та магазин, без втрат.