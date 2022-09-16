The Sun: Зеленська буде присутня на похороні королеви Єлизавети II

Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, приєднається до світових лідерів на похороні королеви Великої Британії Єлизавети II. Про це, з посиланням на The Sun, повідомляє Європейська правда.

Перша леді Олена Зеленська буде серед 500 глав держав і високих гостей, запрошених на поминальну службу та VIP-прийом, організований королем Чарльзом.

"Присутність Олени Зеленської є ще одним свідченням глобальної підтримки України в той час, як Росія перебуває в ізоляції. Британія є одним із найвірніших союзників України. Її присутність на похоронах є ознакою цієї дружби та взаємної поваги" , - сказав співрозмовник видання.

Джерело таблоїда додало, що Зеленська повернеться в Україну, щойно завершиться церемонія в понеділок.

Світові лідери збираються прибути до Лондона цими вихідними і, як очікується, віддадуть свою шану королеві Єлизаветі, відвідавши Вестмінстер-Хол, де знаходиться труна з її тілом.