КМДА закликає киян готуватись до опалювального сезону

КМДА закликає киян готуватись до опалювального сезону

Напередодні опалювального сезону киянам варто виконати певні рекомендації, які допоможуть утеплити оселю, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, в рамках підготовки до зими, у Києві:

  • замінили майже 26 кілометрів аварійних теплових мереж;
  • ліквідували більше ніж 2,1 тисячі пошкоджень, які могли б статися взимку;
  • збільшили кількість аварійних бригад у місті;
  • закупили додаткові генератори, а підприємства теплопостачання накопичили необхідний обсяг резервного палива.
"До мешканців теж велике прохання – виконати прості, але дієві заходи на рівні своєї квартири: утеплити вікна і балкони, заклеїти щілини та перевірити лічильники, щоб мати можливість регулювати споживання", - додає Пантелеєв.

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