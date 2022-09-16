КМДА закликає киян готуватись до опалювального сезону

Напередодні опалювального сезону киянам варто виконати певні рекомендації, які допоможуть утеплити оселю, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, в рамках підготовки до зими, у Києві:

замінили майже 26 кілометрів аварійних теплових мереж;

ліквідували більше ніж 2,1 тисячі пошкоджень, які могли б статися взимку;

збільшили кількість аварійних бригад у місті;

закупили додаткові генератори, а підприємства теплопостачання накопичили необхідний обсяг резервного палива.