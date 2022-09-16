Нардепа Деркача оголосили в розшук

Народного депутата Андрія Деркача оголосили в розшук. НАБУ та САП викрили його на держзраді та незаконному збагаченні. Про це повідомляє прес-служба НАБУ﻿.

"У 2019 році інформпростір заполонили "сенсаційні" повідомлення про нібито "тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні" та "корупцію у корпорації "Бурісма". Озвучував їх український нардеп, але поцілити вони мали в тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена" , - йдеться в повідомленні.

Згодом було встановлено, що до цієї кампанії була причетна Росія, а Деркач "підзаробив" на цьому 567 тис. дол.

Наразі нардеп переховується від слідства.

Нагадаємо, 24 червня 2022 року СБУ заявила, що викрила агентурну мережу ГУ Генштабу РФ, яка повинна була допомагати ворогу в захопленні України. До групи входив Деркач. За даними слідства, він курував створенням низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України